Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 25 puanla lider Galatasaray'ı takip eden Fırtına, galibiyet serisini yedi maça çıkarmak istiyor. Thomas Reis ile ligde çıktığı altı karşılaşmayı kazanan Fırtına, hanesine 18 puan yazdırdı. Bordomavililer, Alman teknik adam geldiğinde yedi puanla dokuzuncu sırada yer alıyordu. Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor.

GÖZLER ONUACHU'DA

Eyüpspor karşısında Trabzonspor'un gol umudu Onuachu olacak. 32 yaşındaki Nijeryalı forvetin performansı, CSKA Sofya maçının kadrosunu da doğrudan etkileyecek. Onuachu'nun skor katkısı sağlaması halinde Reis'in, Dju'nun tamamen iyileşmesi için Sofya'da da Nijeryalı golcüye görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

DJU FORMA GİYEMEYECEK

Dört futbolcu Eyüpspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlıkları büyük ölçüde iyileşmesine rağmen riske edilmek istenmeyen Batagov, Dju ve Okay bugün forma giyemeyecek.

NWAİWU KART CEZALISI

Sakatlıklarını atlatan Folcarelli, Aral ve Malinovskyi'nin durumu ise bugün netlik kazanacak. Savunmanın kilit isimlerinden Nwaiwu ise kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

278 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Bordo mavililer, İstanbul takımlarına karşı en son 14 Şubat 2026'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçla geldi. Karadeniz devi bu maç sonrası oynanan dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi, önemli başarılar elde etti.

İSTANBUL'DAN 10 PUAN ALDI

Karadeniz devi, bu sezon ligin ilk 11 haftasında 25 puan elde etti. Bu puanların 10'unu İstanbul takımlarından aldı. Sezon başında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer; Başakşehir'i 2-1, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Eyüpspor, ligde Trabzonspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 4 müsabakada bordo-mavililer, 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 4 gol atarken, İstanbul ekibi ise golle buluşamadı.

11 MAÇIN 10'UNU KAYBETTİ

BU sezon çıktığı 11 Trendyol Süper Lig maçının 10'unu kaybeden Eyüpspor, bu süreçte sadece 3 gol atabildi. Kalesinde ise 30 gol gören eflatun-sarılılar, ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

SEKİZ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Eyüpspor, ligde oynadığı son 8 maçta da mağlup oldu. Haliç ekibi, son olarak 3. haftada sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Eyüpspor: Moldovan, El Yamiq, Jules, Ömer, Anıl, Raux Yao, Massanga, Sabiri, Pintor, Barasi, Costa.