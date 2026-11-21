Trabzonspor'un devre arasındaki hedeflerinin başında Andre Onana geliyor. Bordo-mavililer, tecrübeli kalecinin hem performansından hem de iş ahlakından bir hayli memnun. Trabzonspor, Onana'nın bonservisi için devre arasında Manchester United ile pazarlıklara başlayacak.

KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR

Deneyimli kalecinin İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitiyor. Fırtına bu sebeple uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu tapusuyla beraber renklerine bağlamak istiyor. Aksi halde 30 yaşındaki eldiven 'serbest oyuncu' konumuna düşecek. Bu da sezon sonunda piyasasının kızışması manasına geliyor.