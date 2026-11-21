Karadeniz ekibi bir yandan maçlarını kazanarak zirve yarışında sonuna kadar yarışırken diğer taraftan gözünü ara transfer dönemine çevirmiş durumda. Başkan Ertuğrul Doğan'ın önceki gün televizyonda yaptığı konuşmada verdiği transfer müjdesi camianın neşesine neşe kattı. Doğan devre arasında gerekli görülen tüm takviyelerin yapılacağını belirtti. Fırtına, teknik direktör Thomas Reis'ın da onayıyla iki önemli ismin peşine düşmüş durumda. Orta saha için Yarmolyuk, forvet için de Richarlison kovalanıyor.

DİREKT 11'E TRANSFER

Fırtına, şampiyonluk için devre arasında direkt 11 oynayacak iki ismin peşinde. Orta sahası için Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk'u istiyor. Ukraynalı futbolcu, bordo-mavililerin teklifine sıcak yaklaşırken şu an en büyük sorun İngiliz ekibinin bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlemesi. Ancak Trabzonspor cephesi bu rakamın ineceğini düşünüyor. Karadeniz ekibi, forvete de takviyeyi Ada'dan yapacak. Tottenham ile yollarını ayırmayı planlayan Richarlison, Trabzonspor'a "Evet" dedi. Premier Lig ekibiyle pazarlıkların ardından ocak ayında imzayı atması bekleniyor.

YARMOLYUK NE KATAR?

Yüksek tempo: Yarmolyuk iki ceza sahası arasında mekik dokumasıyla biliniyor. Asla düşmeyen bir enerjiye sahip. Geçiş oyunlarına hem savunmaya dönüşte hem de hücuma destekte aktif.

Top saklama: Ukraynalı futbolcu topun değerini bilen bir oyun karakterine sahip. Dar alanda veya ikili-üçlü pres altındayken vücuduyla topu iyi koruyor. İlk dokunuşları temiz.

Taktik esneklik: Yarmolyuk, orta sahada birçok pozisyonda görev alabiliyor. 6, 8 ve merkez orta saha pozisyonlarında rahatlıkla oynayabildiği için oyuncu değiştirmeden oyunun değişmesine katkı veriyor.

Gelişime açık: Henüz 22 yaşında olduğu için en keskin dönemine ulaşmadı. Gelişime açık. Henüz keşfedilmemiş potansiyeliyle gelecek adına da büyük heyecan veriyor.

TEMAS HİÇ KOPMADI

Trabzonspor, Richarlison'u sezon başında da istemişti ancak transferi gerçekleştirememişti. Buna rağmen bordo-mavili yönetim onun durumunu hep yakından takip etti. Brezilyalı futbolcuya olan ilgilerini sıcak tuttular. 29 yaşındaki futbolcu da Trabzonspor'un gösterdiği bu ilgiden dolayı bir hayli mutlu. Kariyerini Fırtına'da sürdürmek istiyor.

RICHARLISON NE KATAR?

Çok yönlülük: Ana mevkisi santrfor olmasına rağmen sol ve sağ kanatlarda da oynayabiliyor. Bu çeşitlilik teknik direktöre taktik esneklik sağlıyor. Gezen bir forvet olduğu için rakip savunmaları yoruyor.

Yüksek pres: Richarlison ön alanda sadece hücumda değil savunmada da çok aktif. Kendisi veya takım arkadaşları topu kaybettiğinde yaptığı agresif presle kısa sürede geri kazanabiliyor.

Temas seviyor: Fırtına'nın kanatla attığı Richarlison için yüksek temaslı oyuna alışık olduğu bir durum. Rakip stoperlerle birebir mücadeleyi seviyor. Asla geri adım atmaması taraftarı mest ediyor.

Pozisyon alma: Richarlison, 1.84'lük boyuyla yerden olduğu kadar havadan da etkili. Aynı zamanda ceza sahası içinde çok iyi pozisyon alıyor. Bu da ona net ve kaliteli vuruş şansı tanıyor.