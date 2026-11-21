Bordo-mavililer uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu. Aynı anda 8 as futbolcunun sakatlığı teknik direktör Thomas Reis'ı bir hayli zorlarken, Fırtına yine de bu süreçten başı dik şekilde çıkmayı bildi. Şimdi sakatların bir bir iyileşmesiyle beraber Alman çalıştırıcının da eli güçlendi. Karadeniz ekibinin, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde Ernest Muçi ve Wagner Pina'dan iyi haberler geldi. İki futbolcu da oynayabilecek seviyede. Aynı zamanda uzun süreli sakatlıktan çıkan Malinovskyi de kadroya dahil edilecek. Ukraynalı orta saha oyuncusu mücadelenin son bölümünde 15-20 dakika forma giyebilecek. Aral Şimşir de kısa süre içinde takıma katılacak. Eyüpspor maçında riske edilmeyecek.