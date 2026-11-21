Trabzonspor'da sakatlığı süren Franculino Dju'nun sahalara dönüş tarihi belirlendi. Buna göre Eyüpspor ve CSKA Sofya maçlarını kaçıracak olan genç forvet, Göztepe mücadelesiyle beraber kadroya dahil edilecek. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 mücadelede 10 defa fileleri sarstı. 5 de asist yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'da sakatlığı süren Franculino Dju'nun sahalara dönüş tarihi belirlendi. Buna göre Eyüpspor ve CSKA Sofya maçlarını kaçıracak olan genç forvet, Göztepe mücadelesiyle beraber kadroya dahil edilecek. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 mücadelede 10 defa fileleri sarstı. 5 de asist yaptı.