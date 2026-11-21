Trabzonspor’un hocası Reis, Eyüpspor maçı öncesi takımı uyardı: “Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz. Herkes konsantre olsun.”
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Fırtına'da teknik direktör Thomas Reis, Eyüpspor mücadelesi öncesinde takıma uyarılarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Eyüpspor'un ligdeki pozisyonunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini belirtti. Deneyimli hoca "Futbol her şeyi affeder ama ciddiyetsizliği asla. Favori görülen birçok takım ağır sonuçlar almıştır. Biz de Eyüpspor ile henüz oynamadık dolayısıyla bu maçı kazanmadık. Herkes konsantre olsun ve işini ciddiyetle yapsın. Şampiyonluk ancak bu ciddiyet ve öz veri ile gelir" dedi. Takım kaptanları da arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı.