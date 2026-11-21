Trabzonspor'da sezon başında gündeme gelen kaleci transferi şimdilik rafa kaldırıldı. Konyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'a talip olan bordo-mavililer, talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmıştı. Konuyla ilgili HT Spor'a konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kaleci transferini şimdilik düşünmediklerini ifade ederek, "Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok. Sezon başında Deniz Ertaş'ı değerlendirdik. 7 milyon euro istediler ve konu kapandı" diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Mevcut kadroda bulunan genç oyunculara güvendiklerini belirten Kafkas, "O dönemde elimizdeki iki yetenekli genç kaleciden birini, doğrudan forma giyebileceği bir takıma kiralayıp maç temposu kazanmasını planlamıştık ama olmadı. Bizim Onuralp, Ahmet ve Erol gibi yatırım yaptığımız, yetenekli genç kalecilerimiz var. Gelişimlerinden memnunuz. Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler" dedi. Deniz'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.