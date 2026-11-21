Bordo-mavililer, Andre Onana'nın hem performansından hem de iş ahlakından bir hayli memnun. Trabzonspor, Onana'nın bonservisi için devre arasında Manchester United ile pazarlıklara başlayacak. Deneyimli kalecinin İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitiyor. Fırtına bu sebeple uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu tapusuyla beraber renklerine bağlamak istiyor. Aksi halde 30 yaşındaki eldiven 'serbest oyuncu' konumuna düşecek. Bu da sezon sonunda piyasasının kızışması manasına geliyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Bordo-mavililer, Andre Onana'nın hem performansından hem de iş ahlakından bir hayli memnun. Trabzonspor, Onana'nın bonservisi için devre arasında Manchester United ile pazarlıklara başlayacak. Deneyimli kalecinin İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitiyor. Fırtına bu sebeple uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu tapusuyla beraber renklerine bağlamak istiyor. Aksi halde 30 yaşındaki eldiven 'serbest oyuncu' konumuna düşecek. Bu da sezon sonunda piyasasının kızışması manasına geliyor.