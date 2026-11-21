Bordo-mavili takımın genç yetenekleri Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İsimleri açıklanmayan iki Avrupa kulübünün, Saviolo'nun gelişim raporlarını temin ettiği ve Aral Şimşir'i de aynı takip listesine ekleyerek her iki oyuncuyu yakından izlemeye aldığı öne sürüldü. Fırtına devrede iki ismi de satmayacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Bordo-mavili takımın genç yetenekleri Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İsimleri açıklanmayan iki Avrupa kulübünün, Saviolo'nun gelişim raporlarını temin ettiği ve Aral Şimşir'i de aynı takip listesine ekleyerek her iki oyuncuyu yakından izlemeye aldığı öne sürüldü. Fırtına devrede iki ismi de satmayacak.