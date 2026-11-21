Bordo-mavililer, yoğun ve zorlu bir fikstüre giriyor. Fırtına bu süreçte sırasıyla Eyüpspor, CSKA Sofya (D), Göztepe (D), Çorum, Jablonec, Fenerbahçe (D), Kızılyıldız (D) ve Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Bordo-mavililer, yoğun ve zorlu bir fikstüre giriyor. Fırtına bu süreçte sırasıyla Eyüpspor, CSKA Sofya (D), Göztepe (D), Çorum, Jablonec, Fenerbahçe (D), Kızılyıldız (D) ve Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyetin, 30 güne sığacak bu 8 maçlık zorlu periyot nedeniyle Eyüpspor mücadelesinde kadro rotasyonuna gitmesi ve yedek kulübesini altyapı oyuncularıyla takviye etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un hocası Thomas Reis bu kritik dönemeçte tüm oyuncularına "Hazır olun" emri verdi.