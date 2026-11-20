Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor'da sakat futbolculardan sevindirici haberler geldi. Edinilen bilgilere göre sakatlıklarını atlatan Folcarelli, Muçi ve Pina, Eyüpspor karşılaşmasında forma giyebilecek fiziksel seviyeye ulaştı. Üç oyuncunun takıma dönmesi, teknik heyetin elini güçlendirdi.

ARAL NETLEŞMEDİ

Tedavi süreci olumlu ilerleyen milli futbolcu Aral Şimşir'den de iyi haber bekleniyor. Sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı 24 yaşındaki sol kanadın Eyüp maçında forma giyip giyemeyeceği, yarınki antrenmanda netlik kazanacak.

DJU OYNAYAMIYOR

Dört futbolcu Eyüpspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlıkları büyük ölçüde iyileşmesine rağmen riske edilmek istenmeyen Batagov, Dju ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Okay da kadroda yer almayacak.

GÖZLER ONUACHU'DA

Eyüpspor karşısında Trabzonspor'un gol umudu Onuachu olacak. 32 yaşındaki Nijeryalı forvetin performansı, CSKA Sofya maçının kadrosunu da doğrudan etkileyecek. Onuachu'nun skor katkısı sağlaması halinde Reis'in, Dju'nun tamamen iyileşmesi için Sofya'da da Nijeryalı golcüye görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.