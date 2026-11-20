Fırtına'nın gündeminde yer alan Tottenham'ın forveti Richarlison için fırsat doğdu. Yaz döneminde 17-20 milyon euro istenen Brezilyalı oyuncunun bonservisinin, kadro dışı kalmasının ardından tek haneli rakamlara düşmesi bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle önceliği orta sahaya veren Fırtına, Richarlison için pazarlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Fırtına'nın gündeminde yer alan Tottenham'ın forveti Richarlison için fırsat doğdu. Yaz döneminde 17-20 milyon euro istenen Brezilyalı oyuncunun bonservisinin, kadro dışı kalmasının ardından tek haneli rakamlara düşmesi bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle önceliği orta sahaya veren Fırtına, Richarlison için pazarlıklarını sürdürüyor.