Trabzonspor'un başında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü Süper Lig tarihine geçecek bir başarıya dikti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'un başında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü Süper Lig tarihine geçecek bir başarıya dikti. Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, hafta sonunda sahasında ağırlayacağı Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde serisini 7 maça çıkaracak. Böylece Reis, 21. yüzyılda Süper Lig'de üst üste 7 galibiyet elde eden yabancı teknik direktörler kervanına katılacak. Bu başarıya daha önce Mircea Lucescu (2001-02 ve 2002-03), Christoph Daum (2003- 04), Slaven Bilic (2014-15) ve Jose Mourinho (2024-25) imza atmıştı.