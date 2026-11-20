Reis, ara transfer dönemi için yönetimle transfer raporunu paylaştı. Alman çalıştırıcının öncelikli talebinin, hücum gücü yüksek ve skor katkısı verebilecek bir orta saha olduğu belirtildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Reis, ara transfer dönemi için yönetimle transfer raporunu paylaştı. Alman çalıştırıcının öncelikli talebinin, hücum gücü yüksek ve skor katkısı verebilecek bir orta saha olduğu belirtildi. İzleme komitesinin bu özelliklere uygun beş-altı kişilik bir liste hazırladığı ve son kararın Alman hocaya bırakıldığı kaydedildi. Sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetimin yerli isimler üzerinde durduğu belirtildi. Onuachu'nun durumuna göre forvet takviyesi de yapılacak.