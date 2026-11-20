Reis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uzungöl'de geçirdiği günü anlattı. Alman hoca, "Buraya başarılı olmak için geldim. Ama kültürü de öğrenmek istiyorum. Fatih'le daha önce Samsun'da da birlikte çalışmıştık. Bana memleketini göstermesi, hatta beni dağlardaki aile evlerine kadar götürmesi gerçekten çok güzel. Burada dikkatimi çeken bir diğer konu da insanların misafirperverliği" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Reis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uzungöl'de geçirdiği günü anlattı. Alman hoca, "Buraya başarılı olmak için geldim. Ama kültürü de öğrenmek istiyorum. Fatih'le daha önce Samsun'da da birlikte çalışmıştık. Bana memleketini göstermesi, hatta beni dağlardaki aile evlerine kadar götürmesi gerçekten çok güzel. Burada dikkatimi çeken bir diğer konu da insanların misafirperverliği" dedi.