İngiliz basınından Witness, Hacken’de forma giyen ön libero Doumbia’nın dokuz milyon euro’ya satılabileceğini yazdı. Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcuyu izliyor
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Fırtına'nın listesinde yer alan, İsveç ekibi BK Hacken'de forma giyen Abdoulaye Doumbia. Ocakta Mimosas'tan Hacken'e geçti ve takımın değişmezi oldu. 19 yaşındaki ön libero, 26 maça çıkıp iki gol, üç asist üretti. Değeri kısa sürede beş milyon euro seviyesine yükselen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için bordo mavililer pusuda. İngiliz basınından Sport Witness, İsveç ekibinin genç futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin dokuz milyon euro olduğunu yazdı