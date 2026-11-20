Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor'un farklı ülkelerin milli takımlarına davet edilen sekiz futbolcusundan altısı forma şansı buldu. Salah ve Muçi gol sevinci yaşarken, Savic kırmızı kart gördü. Mustafa Eskihellaç ile Nwaiwu ise milli takım kadrolarında bulunmalarına rağmen süre alamadı.

SALAH'TAN İKİ GOL, DOKUZ KİLİT PAS

Mısır Milli Takımı'nda görev yapan Salah, Malavi'yi 5-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı. İki gol atan 34 yaşındaki yıldız, altı şutunun dördünde isabet sağlarken, altı kilit pasla da katkı verdi. Mısır'ın Malavi 0-0 berabere kaldığı ikinci karşılaşmada da 90 dakika görev yapan Salah, üç kilit pas üretti.

MUÇİ BOŞ GEÇMEDİ

Muçi, ülkesinin Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. 82 dakika sahada kalan Muçi, yüzde 88 pas isabetiyle oynarken, iki başarılı çalıma imza attı. Bordo-mavili futbolcu, milli takımda da golcü kimliğini ortaya koydu.

SAVİC KIRMIZI GÖRDÜ

Karadağ Milli Takımı'na davet edilen Stefan Savic, ülkesinin Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 57 dakika sahada kaldı. İkinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan deneyimli savunmacı, sekiz ikili mücadelenin beşini, dört hava topu mücadelesinin ise üçünü kazandı. Yüzde 89 pas isabetiyle oynadı.

CABRAL'DAN DÖRT KİLİT PAS

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda görev yapan Cabral, Liberya ile oynanan iki karşılaşmada da süre aldı. Liberya'ya 2-0 kaybedilen ikinci mücadelede ise 90 dakika görev yapan bordo-mavili futbolcu, bireysel performansıyla öne çıktı. Altı sahipsiz top kazanarak bu istatistikte sahanın en başarılı oyuncusu olan Cabral, 70 kez topla buluştu ve yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Dört kilit pas üretti.

HABEŞOĞLU U21'DE

Ümit Milli Takımı'nda görev yapan Ali Habeşoğlu, Çekya U21 ile oynanan play-off karşılaşmalarında forma giydi. Türkiye'nin ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olduğu mücadelede 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, deplasmanda 1-1 sona eren rövanş karşılaşmasına ise yedek başladı. 62'nci dakikada oyuna dahil oldu.

SAVİOLO U21'DE OYNADI

Portekiz U21 Milli Takımı'na davet edilen Saviolo, ülkesinin İngiltere U21'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 89. dakikada Essugo'nun yerine oyuna girdi. Portekiz'in Norveç U21'i 1-0 yendiği ikinci mücadelede ise ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, 72'nci dakikada oyundan alındı.