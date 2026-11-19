Trabzonspor ile Zenit arasında oynanan dostluk karşılaşmasını 45 bin 89 taraftar tribünden takip etti. Bu rakamla birlikte stadyumun seyirci rekoru da yenilendi. Zenit, daha önce Kasım 2018'de Schalke 04 ile oynanan maçta 41 bin 214 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığını duyurdu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor ile Zenit arasında oynanan dostluk karşılaşmasını 45 bin 89 taraftar tribünden takip etti. Bu rakamla birlikte stadyumun seyirci rekoru da yenilendi. Zenit, daha önce Kasım 2018'de Schalke 04 ile oynanan maçta 41 bin 214 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığını duyurdu.