Trabzonspor Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Hakan Demir oldu. Son iki yıldır Katar Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli hoca, artık bordomavili ekibin başarısı için görev yapacak. Demir, 2013-15 arasında Trabzonspor'u çalıştırmıştı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Hakan Demir oldu. Son iki yıldır Katar Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli hoca, artık bordomavili ekibin başarısı için görev yapacak. Demir, 2013-15 arasında Trabzonspor'u çalıştırmıştı.