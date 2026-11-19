Muhammed Salah için Trabzon'da ses getiren bir vefa örneği sergilendi. Yıllarca İngiltere'de forma giyerek efsaneleşen Mısırlı süperstarın ismi, Yomra ilçesinde bir sokağa verildi. Yomra Belediyesi'nin ilçedeki Selvi Sokak'ın adının Muhammed Salah Sokak olarak değiştirilmesi yönündeki kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından da onaylanarak resmileşti. İngiltere'de dahi benzeri yapılmayan bu jest, Trabzonluların yıldız futbolcuya duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Muhammed Salah için Trabzon'da ses getiren bir vefa örneği sergilendi. Yıllarca İngiltere'de forma giyerek efsaneleşen Mısırlı süperstarın ismi, Yomra ilçesinde bir sokağa verildi. Yomra Belediyesi'nin ilçedeki Selvi Sokak'ın adının Muhammed Salah Sokak olarak değiştirilmesi yönündeki kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından da onaylanarak resmileşti. İngiltere'de dahi benzeri yapılmayan bu jest, Trabzonluların yıldız futbolcuya duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.