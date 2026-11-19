Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan sekiz oyuncunun sahalara dönüş sürecinde sevindirici gelişmeler yaşandı. Muçi ve Malinovskyi, takım antrenmanına katılarak bordo-mavili teknik heyetin yüzünü güldürdü. Pina da topla çalışmalara başladı. Batagov ise çok uzun bir aradan sonra topla çalışma yaptı. Dju, Folcarelli, Aral ve Okay da düz koşu yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan sekiz oyuncunun sahalara dönüş sürecinde sevindirici gelişmeler yaşandı. Muçi ve Malinovskyi, takım antrenmanına katılarak bordo-mavili teknik heyetin yüzünü güldürdü. Pina da topla çalışmalara başladı. Batagov ise çok uzun bir aradan sonra topla çalışma yaptı. Dju, Folcarelli, Aral ve Okay da düz koşu yaptı.