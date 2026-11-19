Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde forvet hattına yönelik çalışmalar devam ediyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle golcü takviyesine yöneldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison için girişimler devam ediyor. Karadeniz devi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham yönetimi ile temaslarına yoğun şekilde devam ediyor. Tottenham, 2022-2023'te Everton'dan 58 milyon euro'ya transfer ettiği Richarlison için 15 milyon euro talep etti.

TOTTENHAM GÖNDERMEK İSTİYOR

Bordo mavili yönetim ise sözleşmesinin son yılında olan 1,84 boyundaki yıldız için indirim istedi. Tottenham'da kadro dışı kalan 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için kulübünün bonservis beklentisini daha aşağılara düşürdüğü ve transferin somut hale gelmek üzere geldiği öne sürülüyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece bir maçta 68 dakika forma giyen Richarlison'un gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. 2022'den bu yana Tottenham forması giyen futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Tarafların pazarlığa devam ettiği, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

SÖRLOTH DA GÜNDEMDE

Bordo mavililer, Richarlison için girişimlerde bulunsa da Alexander Sörloth da gündemde. Bir dönem bordo-mavili formayla Trendyol Süper Lig'i sallayan Norveçli golcü için Atletico Madrid'in ayrılık kararı aldığı ve ara transfer döneminde satış listesine koymayı planladığı belirtildi. 1,96 boyundaki yıldıza Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüpleri ilgi gösteriyor. Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olan yıldız futbolcu dikkat çekiyor. Bordo mavili yönetimin süreci çok yakından izlediği ve gerekli adımları atacağı dile getirildi.

TARİH YAZMIŞTI

Fırtına, Sörloth'u 2019 yılında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralamıştı. Norveçli futbolcu, Trabzonspor formasıyla ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi maçta yedi, Avrupa kupalarında ise sekiz karşılaşmada iki gol kaydetti. Sörloth, toplam 49 maçta 33 kez fileleri havalandırdı.

LİGDEKİ BEŞİNCİ GOL KRALI OLDU

Sörloth, 2019-20 sezonunda Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı oldu. 30 yaşındaki yıldız; Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili forma altında gol krallığı başarısı gösteren beşinci isim olmuştu.