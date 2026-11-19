Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemine Trabzonspor'da imza atıyor. 2019-20 sezonunda Bochum'un başına geçerek profesyonel liglerde teknik direktörlük kariyerine başlayan Reis, ilk kez bir takımda altı maçlık seri yakaladı. Bochum ile Bundesliga 2'de ve Bundesliga'da görev yapan Alman teknik adam, 2022-23'te Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlendi. Schalke'yi Bundesliga ve Bundesliga 2'de çalıştırdı. Bordo-mavililerde göreve getirilen Reis, Süper Lig'de yaptığı altı maçın tamamını kazandı. Fırtına, bu süreçte şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yendi.

KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ

Daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke 04, Türkiye'de Samsunspor, Bulgaristan'da da Ludogorets Razgrad'da görev yapan Reis, Trabzonspor'daki altı maçlık galibiyet serisiyle kariyerindeki başarılı dönemlerden birini geçiriyor.

ÜÇ FARKLI ÜLKEDE TAKIM ÇALIŞTIRDI

Almanya'daki görevlerinin ardından Türkiye'ye gelen Reis, 2024-25'te Samsunspor'u çalıştırdı. Daha sonra 2026-27'de Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ın başına geçti. Reis'in kariyerindeki son durağı ise Trabzonspor oldu.

UZUNGÖL'DE TAHTA ARABA İLE GEZDİ

Reis, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de tahta araba ile gezdi. Takımının izin gününde soluğu Uzungöl'de alan Alman hoca, turizmci Mehmet İnan'a ait tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı. İnan, o anları sosyal medya hesabından "Şampiyon yap bizi" temennisi ile paylaştı.

RAZGRAD'DA İYİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Reis, 2026- 2027 sezonunda Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets Razgrad ile çıktığı dokuz lig maçında yedi galibiyet, iki beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Reis, Ludogorets ile ilk maçından galibiyetle ayrılırken, altıncı haftada Slavia Sofia ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırmıştı.