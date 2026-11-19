Süper Lig'de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, İstanbul takımları ile oynadığı son dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu periyotta 18 gol atarken; kalesinde altı gol gördü.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, İstanbul takımları ile oynadığı son dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu periyotta 18 gol atarken; kalesinde altı gol gördü.