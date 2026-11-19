İki takım arasında oynanan dört lig maçında Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer üç galibiyet ve bir beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Fırtına, 2025-2026'da iki maçı da kazanırken, 2024-25'te sahasında galip geldi, deplasmanda berabere kaldı. Eyüpspor, Fırtına'ya henüz gol atamadı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
İki takım arasında oynanan dört lig maçında Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer üç galibiyet ve bir beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Fırtına, 2025-2026'da iki maçı da kazanırken, 2024-25'te sahasında galip geldi, deplasmanda berabere kaldı. Eyüpspor, Fırtına'ya henüz gol atamadı.