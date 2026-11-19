Bordo mavililer, İstanbul takımlarına karşı en son 14 Şubat 2026'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçla geldi. Karadeniz devi bu karşılaşma sonrası oynanan dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi, önemli başarılar elde etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Bordo mavililer, İstanbul takımlarına karşı en son 14 Şubat 2026'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçla geldi. Karadeniz devi bu karşılaşma sonrası oynanan dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi, önemli başarılar elde etti.