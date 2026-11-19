Karadeniz devi, bu sezon ligin ilk 11 haftasında 25 puan elde etti. Bu puanların 10'unu İstanbul takımlarından aldı. Sezon başında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer; Başakşehir'i 2-1, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 yendi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Karadeniz devi, bu sezon ligin ilk 11 haftasında 25 puan elde etti. Bu puanların 10'unu İstanbul takımlarından aldı. Sezon başında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer; Başakşehir'i 2-1, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 yendi.