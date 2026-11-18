35 yaşındaki Hollandalı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve "yeni bir meydan okuma" arayışında olduğunu açıklaması iştahları kabartıyor. Ancak bu transferde İtalyan devi Milan ve Fenerbahçe'nin de devrede olması yarışı kızıştırıyor. Bordomavili yönetimin, iddialı bir sportif projeyle Hollandalı yıldızı Karadeniz ekibine transfer olmaya ikna etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.
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