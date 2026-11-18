Teknik patron Reis'in, öğrencilerine "Rakibi gözünüzde küçültmenin ya da rehavete kapılmanın bedeli ağır olur" uyarısı yaptığı dile getirildi.

BÜYÜK TIRMANIŞ

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı altı galibiyetle milli araya moralli girdi. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla puanını 25'e yükselten bordo-mavililer, ligde ikinci sıraya yerleşerek zirve yarışındaki iddiasını artık iyice güçlendirdi.

6 MAÇTA 18 PUAN

maçta 18 puan Reis ile ligde çıktığı altı karşılaşmayı kazanan Fırtına, hanesine 18 puan yazdırdı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın gelmesiyle yakaladığı çıkışı sürdürürken, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükseldi.

EN AZ İKİ GOL ATIYOR

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile oynadığı altı lig maçının tamamında rakip fileleri en az iki kez havalandırmayı başardı. Hücumdaki üretkenliğini sonuçlara da yansıtan bordo- mavililer, art arda kazandığı maçlarla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

SAVUNMADAN SKOR KATKISI

Savunma oyuncularının hücuma verdiği destek de dikkati çekti. Sağ bek Wagner Pina ve stoper Chibuike Nwaiwu birer gol ve asistle skora katkı sağlarken, stoper Stefan Savic 1 gol, sol bek Mustafa Eskihellaç ise 2 asistlik performans sergiledi. Savunma hattında görev yapan 4 futbolcu, toplamda 3 gol ve 4 asistle takımın skor üretimine destek verdi.

HÜCUM HATTINDA ALTERNATİFLER ARTTI

Takımda hücum hattının diğer isimlerinden Saviolo 2 gol ve 1 asist, Aral 1 gol ve 1 asist, Metehan ise 1 asistle skora katkı sağladı. Bordo-mavililerde bu sezon 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, 11 oyuncu da asist yaptı. Skor yükünün tek bir oyuncuya bağlı kalmadığı Fırtına'da, farklı mevkilerde görev yapan futbolcuların hücuma verdiği destek, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj.