Pas isabet oranı, top kazanma becerisi ve savunmaya katkısıyla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcu, Reis yönetiminde yakalanan altı maçlık galibiyet serisinde de önemli rol oynadı.

DERBİDE ÖNE ÇIKTI

Thomas Reis'in göreve geldiği Galatasaray derbisinden itibaren ligde oynanan altı maçın tamamında da forma giyen Fabinho, toplam 485 dakika sahada kaldı. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmaların dördünde 90 dakika görev yaparken, Galatasaray derbisinde yüzde 88 pas isabeti, üç top kapma, iki pas arası ve iki şut engelleme istatistiğiyle öne çıktı.