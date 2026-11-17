Karadeniz devi, hazırlık maçında Zenit'e 3-0 mağlup oldu. Rus basınına konuşan teknik direktör Thomas Reis, sonucu kabullendi: "Bizim için zor bir maçtı. Bu bir mazeret değil, genç futbolcularla oynadık. Zenit'i yenme şansımız yoktu."
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Karadeniz devi, hazırlık maçında Zenit'e 3-0 mağlup oldu. Rus basınına konuşan teknik direktör Thomas Reis, sonucu kabullendi: "Bizim için zor bir maçtı. Bu bir mazeret değil, genç futbolcularla oynadık. Zenit'i yenme şansımız yoktu."