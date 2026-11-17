Bordo mavili takımın Zenit ile oynadığı hazırlık maçında forma şansı bulan rotasyon oyuncuları bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Rus temsilcisi karşısında beklenenden uzak kalan oyuncuların performansı ara transfer dönemi yaklaşırken, takımın kadro derinliğinin daha da artırılması gerektiği konusunda taraftarları aynı fikirde birleştirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Bordo mavili takımın Zenit ile oynadığı hazırlık maçında forma şansı bulan rotasyon oyuncuları bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Rus temsilcisi karşısında beklenenden uzak kalan oyuncuların performansı ara transfer dönemi yaklaşırken, takımın kadro derinliğinin daha da artırılması gerektiği konusunda taraftarları aynı fikirde birleştirdi.