Karadeniz devinin 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı CSKA Sofya'da, takım kaptanı Bruno Jardao açıklamalarda bulundu. Jardao, "Trabzonspor bu maçın favorisi ancak biz kolay teslim olmayacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Karadeniz devinin 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı CSKA Sofya'da, takım kaptanı Bruno Jardao açıklamalarda bulundu. Jardao, "Trabzonspor bu maçın favorisi ancak biz kolay teslim olmayacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.