Karadeniz devi, 22 Kasım'da Papara Park'ta Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak 30 günlük yoğun fikstürde tam sekiz kez sahaya çıkacak. Fırtına, Eyüpspor'un ardından 26 Kasım'da Konferans Ligi'nde CSKA Sofya deplasmanına gidecek. 30 Kasım'da Göztepe'ye konuk olacak bordo-mavililer, 6 Aralık'ta Çorum FK'yı ağırlayacak. 10 Aralık'taki Jablonec maçının ardından ise fikstürün en zorlu bölümüne girilecek. Fırtına, bu karşılaşmadan yalnızca üç gün sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. 17 Aralık'ta Kızılyıldız'a konuk olacak Trabzonspor, 21 Aralık'ta Kocaelispor maçıyla 30 günlük maratonu tamamlayacak.

TAKIM ÇOK MORALLİ

Fırtına bu yoğun döneme ciddi bir öz güvenle giriyor. Milli ara öncesinde ligde üst üste 6 galibiyet alan Reis'in öğrencileri, son olarak Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Avrupa'da ise KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 yenen Fırtına, Freiburg'a 1-0 kaybetti ve ilk 3 haftayı 6 puanla tamamladı. Şimdi bordo-mavilileri hem ligde zirve yarışının hem de Avrupa'daki kaderinin şekilleneceği kritik bir ay bekliyor.

BONUS PRİMİ DEVREDE

Futbolcu maaşlarını zamanından ödeyen yönetim, prim sistemini devreye soktu. Dört maç üst üste kazanıldığında takıma ekstra prim veriliyor. Eyüpspor ve Sofya karşılaşmalarında da kazanılırsa tekrar bonus prim hakkı elde edilecek.

SIRA ARTIK EYÜP'TE

Taraftarı önündeki beş karşılaşmanın tamamını kazanan Fırtına, ağları 15 kez sarstı; yalnızca bir gol yedi. Böylece iç sahada maç başına üç puan ortalamasına ulaştı. Eyüp ile pazar günü oynanacak maçta istatistiklerin gelişmesi bekleniyor.

BİLETLER SATIŞTA

Bordo-mavililerin pazar günü 19.00'da Papara Park'ta Eyüp'ü ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. VIP Platinum- B: 14 bin TL, A/C: 11 bin TL, Gold: 9 bin TL, Bordo: 6 bin TL, Silver: 6 bin TL, Batı: 2 bin TL, Doğu: Bin 800 TL, Ahmet Minguzzi: Bin 500 TL, Kale arkaları: 800 TL.