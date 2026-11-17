Bordo mavililer, pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nwaiwu'nun yanı sıra sakatlıkları süren sekiz futbolcu teknik ekibin elini kolunu bağlıyor. Sakatlıkları devam eden Okay (kıkırdak hasarı - tahmini dönüş 31 Aralık 2026) ve Batagov (kas yaralanması - tahmini dönüş 22 Aralık 2026) ile birlikte dönüş tarihleri 23 Kasım olarak öngörülen Malinovskyi (diz ameliyatı) ve Franculino'nun (uyluk gerilmesi) forma giymesi beklenmiyor. Aral Şimşir'in sakatlık durumu da belirsiz.

ÜÇ OYUNCU İÇİN SEFERBERLİK

Alt baldır sakatlığı bulunan orta saha Folcarelli, kas problemleri yaşayan sağ bek Pina ve aldığı darbe nedeniyle tedavi gören 10 numara Muçi'nin Eyüpspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Muçi'nin sakatlığı ile ilgili sağlık ekibi Arnavutluk Milli Takımı'ndan bilgi alındı