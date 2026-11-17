Zenit'in stoperi Diveev, Trabzonspor'un as kadrosunun gelmemesine üzüldüklerini söyledi. 27 yaşındaki Rus futbolcu, herkesin en güçlü rakiplerle karşılaşmak istediğini, Salah ve arkadaşlarına karşı oynamayı istediklerini dile getirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Zenit'in stoperi Diveev, Trabzonspor'un as kadrosunun gelmemesine üzüldüklerini söyledi. 27 yaşındaki Rus futbolcu, herkesin en güçlü rakiplerle karşılaşmak istediğini, Salah ve arkadaşlarına karşı oynamayı istediklerini dile getirdi.