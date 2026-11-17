Trendyol Süper Lig'de bu sezon hücum organizasyonlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Fırtına, akan oyundaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Son iki sezonun tamamında akan oyunda yalnızca 33 gol bulabilen Karadeniz devi, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 11 haftada akan oyunda tam 19 gol üreterek bu alanda ligin en skorer takımı ünvanını ele geçirdi