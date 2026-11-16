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Umarım beni Liverpool'a önerir

Karadeniz ekibinde sezonun yıldızlarından Ernest Muçi, milli arada Arnavut basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Umarım beni Liverpool'a önerir

Karadeniz ekibinde sezonun yıldızlarından Ernest Muçi, milli arada Arnavut basınına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Euronews Albania'ya konuştu. Başarılı orta saha oyuncusu "Trabzonspor'da çok mutluyum. Tabii ki Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde forma giymek gibi bir hayalim var" ifadelerini kullandı. Muçi, şaka yollu "Muhammed Salah ile aram çok iyi. Umarım beni Liverpool'a önerir" diye konuştu. Arnavut yıldız bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmaya çıktı. 3 defa fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. 2 defa sarı kart gördü. Hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı. Teknik direktör Thomas Reis, Muçi'nin bu sezon performansından dolayı çok memnun. Hem orta saha hem de sol kanatta şans verdiği oyuncusundan maksimum verimi alıyor.

PREMIER LİG SEVIYESINDE

Arnavutluk Milli Takım Teknik Direktörü Sylvinho, Ernest Muçi'yi övdü. Brezilyalı çalıştırıcı "Muçi hem karakterli hem de çok yetenekli bir oyuncu. Thomas Reis'ın dediğine katılıyorum, o Premier Lig seviyesinde biri. Bu adım kariyerinde çok büyümesine yardımcı olur.

ACIMASIZ TEKME

Ernest Muçi, Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçta sakatlandı. 67. dakikada Miro Tenho acımasız tekmesiyle yerde kalan Arnavut oyuncu bir süre daha mücadeleye devam etti. 82'de yerini Hoxha'ya bıraktı. Tenho kırmızı kart gördü. Arnavutluk Milli Takımı, Muçi'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

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