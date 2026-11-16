Reis tarihin eşiğinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis gözünü Eyüpspor karşılaşmasına çevirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis gözünü Eyüpspor karşılaşmasına çevirdi. Fırtına'nın bu mücadeleyi kazanması durumunda Alman çalıştırıcı son 10 yılda Trabzonspor'da en çok galibiyet alan yabancı teknik direktör unvanını tek başına eline geçirecek. Reis, 8 galibiyetle Nenad Bjelica'nın rekorunu egale etmiş durumda. Eyüpspor galibiyetiyle bu rakam 9'a çıkacak ve Bjelica'yı da sollayacak.