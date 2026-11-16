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Fırtına dindi

Trabzonspor, A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Zenit’e kaybetti. Reis, lig ve Avrupa’da fazla şans veremediği oyuncuları sahaya sürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Fırtına dindi

Bordo-mavililer milli arayı boş geçmedi. Trabzonspor dün A Spor'un naklen yayınladığı mücadelede Zenit'e konuk oldu. Teknik direktör Thomas Reis, Süper Lig ve Avrupa yolculuğunda yeterince oynatamadığı futbolcularını sahaya sürdü. Maçta ilk tehlike Zenit'ten geldi. Eski Trabzonsporlu Felipe Augusto karşı karşıya kaçırmadı: 1-0. Devre bu skorla tamamlandı. 57'de içeri çevrilen top Ahmet Cemil'e çarptı ve ağlarımızla buluştu: 2-0. 62'de Ahmet'in bir topu direkten dönerken 75'te Sobolev'in sayısı skoru belirledi. Trabzonspor, Zenit'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AUGUSTO GOLE SEVİNMEDİ

Zenit'te forma giyen Trabzonspor'un eski forveti Felipe Augusto maçın açılış golünü kaydetti. Brezilyalı yıldız karşı karşıya güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı. Augusto, bordo-mavili kulübe saygısından meşhur gol dansını yapmadı. Gol sevinci yapmayarak kendi alanına yürüdü.

AHMET CEMİL DİREĞE TAKILDI

Karadeniz ekibinin genç futbolcusu Ahmet Cemil ikinci yarıda sert bir şut çekti. Kaleci topa yetişemedi. Ancak meşin yuvarlak direkte patladı. Zenit'de de eski Trabzonsporlu Felipe Augusto'nun bir vuruşu direkten geri geldi.

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