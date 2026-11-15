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Zenit-Trabzonspor maçı | CANLI İZLE

Trabzonspor, milli arayı verimli şekilde geçirmek amacıyla Rusya'nın köklü temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililerin bu kritik sınavı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 17:37
Zenit-Trabzonspor maçı | CANLI İZLE

Trabzonspor, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekip, milli arada oynadığı bu özel karşılaşmayla lig maçlarına verilen arayı değerlendirmeyi amaçlıyor. Zenit ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. İşte Zenit-Trabzonspor maçının canlı yayın bilgileri, ilk 11'ler ve mücadeleye dair tüm detaylar...

A SPOR'DA CANLI YAYINLANAN MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ZENIT-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Zenit: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

Trabzonspor: Onuralp, Cenk, Samet, Murat Mert, Yiğithan, Ahmet Cemil, Mendy, Bouchoauri, Metehan, Emir, Umut.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

ZENIT-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 17:00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mücadele Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanıyor.

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