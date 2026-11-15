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Trabzonspor'da orta saha için sürpriz isim! Brentford'un genç yıldızı için menajer detayı

Karadeniz ekibi, orta saha hattına takviye yapmak için gözünü İngiltere'ye dikti. Takımında düzenli oynayamayan 32 milyon euroluk genç yıldız için kiralama kozunu oynayan yönetim, transferde şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'da orta saha için sürpriz isim! Brentford'un genç yıldızı için menajer detayı

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için dört koldan girişimlerde bulunuyor. Yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü (box-tobox) bir oyuncu arayışı doğrultusunda Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk'u gündemine almış durumda. Premier Lig'de sekiz maça çıkan ve bir gol, bir asistlik katkı yapan 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu, son dönemde ilk 11'de yer bulmakta sıkıntı yaşıyor

PROSTAR ÜZERINDEN TEMASLAR BAŞLADI

Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde olan 1.80 boyundaki futbolcu, Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri nedeniyle Trabzonspor yönetimi kiralama teklifi yapacak. Batagov'un menajerlik şirketi ProStar üzerinden Yegor Yarmolyuk için ön temaslar başladı. Şartlar olgunlaşırsa genç futbolcu için hamle yapılacak.

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