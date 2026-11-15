Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlığı...

Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlığı...

Trabzonspor'a takımın yıldız isimlerinden Ernest Muçi için kötü haber geldi. Arnavut oyuncu Finlandiya maçında geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 16:10
Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlığı...

Uluslar Ligi'nde Arnavutluk sahasında Finlandiya'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu mücadelede Fırtına'nın yıldız isimlerinden Ernest Muçi takımının ilk golünü kaydetmişti.

Futbolcu mücadelede 82. dakikada ise sakatlığı nedeniyle kenara alınmış ve yerini Hoxha'ya bırakmıştı. Son olarak Trabzonspor'a yıldız isimden üzen haber geldi. Sabah'ın haberine göre; Arnavut oyuncu Finlandiya maçında geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Futbolcunun sakatlığının süresinin ise henüz netleşmediği bilgisi var.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Millilerimiz, Fransa'da zafer peşinde!
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası!
DİĞER
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potada derbi zamanı!
Emekli maaşlarına iyileştirme geliyor! Bakan Şimşek tarih verdi: Bütün emeklilere dokunulacak
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da ilk yolcu belli oldu!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! 15:42
F.Bahçe'de Kocaeli mesaisi sürüyor F.Bahçe'de Kocaeli mesaisi sürüyor 15:00
G.Saray'da ilk yolcu belli oldu! G.Saray'da ilk yolcu belli oldu! 14:20
Beşiktaş'ta Cerny'e büyük şok! Beşiktaş'ta Cerny'e büyük şok! 14:13
'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' 'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' 13:09
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! 12:55
Daha Eski
"Umarım Salah beni Liverpool'a önerir!" "Umarım Salah beni Liverpool'a önerir!" 12:45
Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı bilgileri Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı bilgileri 12:28
Karaman FK'nin takım otobüsünde korku dolu anlar! Karaman FK'nin takım otobüsünde korku dolu anlar! 12:07
Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! 12:00
İşte Lukaku'nun son durumu! İşte Lukaku'nun son durumu! 11:41
Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Beşiktaş'a Çekyalı stoper! 11:24