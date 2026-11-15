Uluslar Ligi'nde Arnavutluk sahasında Finlandiya'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu mücadelede Fırtına'nın yıldız isimlerinden Ernest Muçi takımının ilk golünü kaydetmişti.

Futbolcu mücadelede 82. dakikada ise sakatlığı nedeniyle kenara alınmış ve yerini Hoxha'ya bırakmıştı. Son olarak Trabzonspor'a yıldız isimden üzen haber geldi. Sabah'ın haberine göre; Arnavut oyuncu Finlandiya maçında geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Futbolcunun sakatlığının süresinin ise henüz netleşmediği bilgisi var.