Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da milli arada hazırlıklar devam ederken transferde de oldukça sıcak gelişmeler söz konusu. Bordo-mavililerin son olarak gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiliz basınına göre; Trabzonspor, Chelsea'nin genç yeteneği Kendry Paez için düğmeye bastı. Fırtına'nın oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı bu nedenle futbolcuyu izlemeye aldığı bilgisi var.

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis'in de Ekvadorlu oyuncunun transferine olumlu baktığı aktarıldı. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'de A Takım'a giremeyen futbolcu, Londra ekibinin U21 takımında forma terletiyor. Kendry Paez'in düzenli olarak forma giymek istediği bir takımda kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

TALİPLİLERİ VAR

Futbolcu ile İskoç ekibi Celtic'in yanı sıra Birmingham City ve Blackburn Rovers'ın ilgilendiği ifade edildi.