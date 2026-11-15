Ernest Muçi'den Muhammed Salah'a esprili gönderme: Umarım beni Liverpool'a önerir!

UEFA Uluslar C Ligi 5. hafta maçında Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, milli takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Finlandiya karşısında attığı golün ardından SuperSport'a konuşan Muçi, bir gün Avrupa'nın en güçlü beş liginden birinde forma giyme arzusunu dile getirdi.

Attığı golü kariyerinin en güzel gollerinden biri olarak nitelendiren Muçi, vuruşu nasıl gerçekleştirdiğini de anlattı.

"UMARIM BEŞ LİGDEN BİRİNE TRANSFER OLMAYI BAŞARIRIM"

Maç sonrası konuşan Muçi, "En iyi performansımı sergilediğim için çok mutluyum. Umarım bir gün dünyanın en güçlü beş liginden birine transfer olmayı başarırım. Bu, kariyerimde attığım en güzel gollerden biriydi. Kaleci şut bekliyordu, top önüme güzel geldi, vurdum ve mutluyum. Şu anda ayağım iyi durumda ancak yarın durumuna daha yakından bakacağım.

"BU GRUBUN PARÇASI OLMAK ÇOK GÜZEL"

Takım arkadaşlarımla her maçta kendimi daha iyi hissediyorum. Maçtan maça takıma daha iyi uyum sağlıyorum. Bu grubun bir parçası olmak gerçekten çok güzel bir his.

"UMARIM DAHA FAZLA GOL ATARIM"

Milli takımda elimden gelenin en iyisini yapmak için çok motiveyim. Milli Takım formasıyla oynamak için hâlâ büyük bir arzum var ve umarım daha fazla gol atarım.

"SALAH BENİ LIVERPOOL'A ÖNERSİN"

Umarım Salah beni Liverpool'a önerir. Çok zeki bir oyuncu. Onunla hem sahada hem de saha dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Takım için çok şey yapan bir insan." ifadelerini kullandı.

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