Zenit maçı A Spor'da

Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçı oynayacak. Petersburg şehrinde yarın oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in bu karşılaşmada daha çok genç oyunculara ve bugüne kadar az forma şansı tanıdığı isimlere forma vermesi bekleniyor.

'TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ'

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Trabzonspor ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın gücüne dikkat çeken Semak, "Trabzonspor'da oldukça kaliteli oyuncular bulunuyor. Tecrübeli bir takım. Ligde en az gol yiyen takım onlar. G.Saray'dan yalnızca bir gol daha az attılar" dedi.