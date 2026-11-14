Wagner Pina da sakatlandı

Bordo-mavililer milli arada sakat oyuncularını sahaya döndürmeye çalışırken Wagner Pina'dan olumsuz haber geldi. Wagner Pina yaşadığı sakatlık sebebiyle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kamp kadrosundan çıkarıldı. Ancak kamptan ilk gelen bilgiler yüreklere su serpti. Pina'nın sakatlığının endişe verecek seviyede olmadığı kaydedildi. Dönüşünde durumu kesinleşecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Bordo-mavililer milli arada sakat oyuncularını sahaya döndürmeye çalışırken Wagner Pina'dan olumsuz haber geldi. Wagner Pina yaşadığı sakatlık sebebiyle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kamp kadrosundan çıkarıldı. Ancak kamptan ilk gelen bilgiler yüreklere su serpti. Pina'nın sakatlığının endişe verecek seviyede olmadığı kaydedildi. Dönüşünde durumu kesinleşecek.