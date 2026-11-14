Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Wagner Pina da sakatlandı

Wagner Pina da sakatlandı

Bordo-mavililer milli arada sakat oyuncularını sahaya döndürmeye çalışırken Wagner Pina'dan olumsuz haber geldi. Wagner Pina yaşadığı sakatlık sebebiyle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kamp kadrosundan çıkarıldı. Ancak kamptan ilk gelen bilgiler yüreklere su serpti. Pina'nın sakatlığının endişe verecek seviyede olmadığı kaydedildi. Dönüşünde durumu kesinleşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Wagner Pina da sakatlandı
Bordo-mavililer milli arada sakat oyuncularını sahaya döndürmeye çalışırken Wagner Pina'dan olumsuz haber geldi. Wagner Pina yaşadığı sakatlık sebebiyle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kamp kadrosundan çıkarıldı. Ancak kamptan ilk gelen bilgiler yüreklere su serpti. Pina'nın sakatlığının endişe verecek seviyede olmadığı kaydedildi. Dönüşünde durumu kesinleşecek.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha!
G.Saray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
ABD'de 11 Eylül 2001'i hatırlatan uçuş krizi! Radar ve iletişim arızası binlerce seferi etkiledi... Siber saldırı mı? Yasak kaldırıldı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da iki isitfa birden!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! 09:49
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! 09:13
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 09:05
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34
Orkun Kökçü'den flaş itiraf! Orkun Kökçü'den flaş itiraf! 01:29
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! 01:29
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 01:29
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! 01:29
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 01:28
G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! 01:28
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 01:28