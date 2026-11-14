Trabzonspor'un hedefindeki Doumbia için kulübünden açıklama! İşte transferde son durum

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Hacken'in genç yıldızı Abdoulaye Doumbia için kulübünden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

HİÇBİR KULÜPLE MASAYA OTURMADIK

İsveç ekibinin sportif direktörü Erik Friberg, "Doumbia bizim için önemli bir oyuncu. Şu an onun için hiçbir kulüple masaya oturmadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç kulübünün bu açıklamalarla oyuncunun bonservis bedelini yukarı çekmeye çalıştığı ve bordo-mavilileri zorlu bir pazarlık sürecinin beklediği ifade edildi.

Abdoulaye Doumbia, Hacken formasıyla toplamda çıktığı 29 maçta takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 18 yaşındaki oyuncunun pşyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.