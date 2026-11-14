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Trabzon favori

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile mücadele edecek olan CSKA Sofya'da kaptan Bruno Jardao açıklamalarda bulundu. Jardao "Trabzonspor bu maçın favorisi ancak biz kolay teslim olmayacağız. En güçlü rakiplerle başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii öncelikle Salah'ı durdurmamız gerekiyor" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Trabzon favori
Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile mücadele edecek olan CSKA Sofya'da kaptan Bruno Jardao açıklamalarda bulundu. Jardao "Trabzonspor bu maçın favorisi ancak biz kolay teslim olmayacağız. En güçlü rakiplerle başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii öncelikle Salah'ı durdurmamız gerekiyor" dedi.
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