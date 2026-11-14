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Stefano Savic kızardı

Karadağ Milli Takımı'nda forma giyen Stefano Savic, ülkesinin Letonya ile oynadığı maçta 57. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da başarılı bir grafik çizen deneyimli stoperin morali bozuldu. Karadağ 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Stefano Savic kızardı
Karadağ Milli Takımı'nda forma giyen Stefano Savic, ülkesinin Letonya ile oynadığı maçta 57. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da başarılı bir grafik çizen deneyimli stoperin morali bozuldu. Karadağ 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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